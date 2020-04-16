MacBook більше не потрібен: ентузіасти запустили MacOS на iPad Pro

Попри приголомшливу потужність "заліза", нові планшети Apple як і раніше працюють під управлінням "полегшеної" операційної системи, можливості якої поступаються програмним рішенням для стаціонарних ПК. Утім, ентузіасти вирішили просто поставити на iPad Pro MacOS. Дивіться, що з того вийшло!

Автор YouTube-каналу Hacking Jules зумів перетворити свій iPad Pro 2020 на комп'ютер. Причому, зробив це він без усіляких джейлбрейків.

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В ролі операційної системи була обрана macOS X Leopard 10.5, представлена ​​ще у 2009 році. Щоб запустити десктопну ОС, блогер Жюль Жерар скористався емулятором UTM. При цьому проводити процедуру злому не було потрібно: OS X Leopard без проблем встановилася без "танців з бубном". Ентузіасту вдалося запустити не тільки саму операційну систему, запуск якої зайняв 65 секунд, але і всі вбудовані додатки, а також пакет Microsoft Office.

За заявою розробників, емулятор дозволяє запускати на мобільних пристроях Apple сторонні операційні системи, включаючи Windows, Linux, macOS і навіть Android за допомогою віртуальної машини. При цьому заводська прошивка пристрою не постраждає: важливо лише переконатися, що в пам'яті гаджета достатньо вільного місця.

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