Apple пообіцяла усунути проблему в нових MacBook Pro 16

Компанія Apple пообіцяла виправити проблему з "клацаючими" звуками у 16-дюймових MacBook Pro. Це вона зробить в майбутньому оновленні операційної системи macOS, яке вийде до кінця місяця.

У внутрішньому документі, який отримали авторизовані сервісні центри Apple, компанія просить не брати пристрої на ремонт і не міняти їх по гарантії, якщо покупець чує "грюкаючі" звуки при зупинці відтворення на 16-дюймовому MacBook Pro. Проблема пов'язана з програмним забезпеченням і буде усунена у прийдешньому оновленні macOS.

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Ймовірно, Apple виправить проблему "ляскаючих" звуків у macOS Catalina 10.15.2, вихід якої відбудеться до кінця грудня.

Ми ж нагадаємо, що раніше користувачі почали масово скаржитися на проблему зі звуком при використанні свого лептопа. Суть неполадки полягає у характерних гучних клацаннях, які лунають з динаміків нових MacBook Pro при відтворенні музики або відео.

У деяких випадках "тріск" також виникає при виведенні на екран системних повідомлень. Один з власників нового ноутбука зазначив, що 3 з 4 демонстраційних пристроїв, які він протестував у фірмовому магазині Apple, також видавали дивний звук в аналогічних сценаріях використання.

Тішить, що компанія Apple порівняно швидко відреагувала, і що власникам нових зовсім не бюджетних ноутбуків не потрібно йти до сервісних центрів. Залишається лише очікувати на оновлення, яке й мало б усунути проблему.

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