Apple випускатиме нові моделі iPhone двічі на рік

Apple почне випускати нові моделі iPhone двічі на рік. Про це повідомляє аналітик JP Morgan Самік Чаттерджі.

Передбачається, що зміни з'являться вже з 2021 року.

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На думку фахівців, така схема дозволить компанії конкурувати з іншими виробниками, що випускають гаджети весь рік. Також Apple зможе вносити необхідні поліпшення і зміни в модель, що вийшла раніше. Також повідомляється, що за неофіційними даними у вересні 2020 року Apple покаже чотири нові моделі iPhone з дисплеями в 5,4 дюйма, 6,1 дюйма і 6,7 дюйма, а також підтримкою 5G.

З 2011 року Apple традиційно представляє нові моделі iPhone восени. В рамках презентації компанія показувала по три нових пристрої.

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