Розсекречений дизайн iPhone 2020 і 2021 років: як зміняться смартфони

У мережі з'явилася інформація, як будуть виглядати нові моделі iPhone 2020 і 2021 року. Також вдалося розсекретити характеристики майбутніх смартфонів американської компанії Apple.

Інтернет-ресурс AppleHub часто ділитися секретною інформацією щодо нових розробок американської компанії Apple. Співробітники AppleHub надали опис моделей iPhone наступного року. Як відомо, на ринку з'являтися відразу п'ять варіантів смартфонів. Передбачається, що пристрої стануть ідейним продовженням лінійки iPhone 11. Таким чином, у 2020 році з'являтися: iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

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2020 looks overwhelming pic.twitter.com/dBEqCwqQhV — Apple Hub (@theapplehub) December 5, 2019

Новинки отримають дисплей з технологією OLED. Всі пристрої будуть підтримувати 5G. Крім того, PRO-версії отримають екран з частотою оновлення 120 Гц, як і в останнього покоління планшетів iPad Pro. За словами аналітика Мінг-Чі Куо, лінійка Phone розділитися на звичайні і преміальні смартфони. Особливих змін дизайну, не варто чекати. Однак, може з'явитися новий колір корпусу.

Згідно з розсекреченими даними, у 2021 році компанія планує показати світу преміальний iPhone без роз'єму Lightning – зарядка і синхронізація пристроїв буде проходити без використання проводів.

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