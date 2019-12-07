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Користувачі MacBook Pro 16 скаржаться на новий ноутбук: що з ним не так

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MacBook Pro 16 теж не обійшовся без браку - фото 1
MacBook Pro 16 теж не обійшовся без браку

Після численних скарг на якість клавіатури та перегрів торішніх MacBook Pro компанія Apple представила оновлену версію лептопа з просунутою системою охолодження і оновленим механізмом клавіш. Але всіх проблем лінійки вирішити не вдалося!

Користувачі почали повідомляти про інший вид браку, виявлений у 16-дюймовій моделі. Чергову несправність неможливо побачити – зате почути її не складно.

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Проблему зі звуком при використанні свого лептопа відзначили багато користувачів, відгуки яких можна знайти на офіційному форумі Apple. Суть неполадки полягає у характерних гучних клацаннях, які лунають з динаміків нових MacBook Pro при відтворенні музики або відео.

У деяких випадках "тріск" також виникає при виведенні на екран системних повідомлень. Один з власників нового ноутбука зазначив, що 3 з 4 демонстраційних пристроїв, які він протестував у фірмовому магазині Apple, також видавали дивний звук в аналогічних сценаріях використання.

Інший "потерпілий" навіть записав відеоролик, в якому показав суть несправності і закликав Apple швидше усунути проблему. Дехто з користувачів вважає характер несправності програмним: при зміні частоти дискретизації звучання вбудованої акустики MacBook повертається до нормального. Знайшлися і скептики, які стверджують, що мова йде про апаратну неполадку і виробникові доведеться міняти велику партію пристроїв по гарантії.

Компанія Apple ситуацію з несправністю нових MacBook Pro 16 ще не прокоментувала.

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Джерело: 9to5mac
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