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Apple подала заявку на патент "розумного" кільця

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Apple подала заявку на патент "розумного" кільця - фото 1

Компанія Apple подала заявку на патент "розумного" кільця Apple Ring. Гаджет буде мати екран, надавати віддалений доступ до інших гаджетів Apple і управлятися жестами.

Новий гаджет від компанії Apple дозволить на відстані контролювати інші пристрої не "торкаючись до них". Apple Ring повинен стати більш ефективним методом контролю на відстані.

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"Розумне" кільце оснащене екраном, контролем жестів руки і голосовим асистентом. За задумом розробників, новий гаджет дозволить уникнути втоми під час тривалого тримання iPhone або iPad.

Apple подала заявку на патент 'розумного' кільця - фото 363201

Apple подала заявку на патент 'розумного' кільця - фото 363202

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