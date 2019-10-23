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Apple подала заявку на патент "розумного" кільця
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Компанія Apple подала заявку на патент "розумного" кільця Apple Ring. Гаджет буде мати екран, надавати віддалений доступ до інших гаджетів Apple і управлятися жестами.
Новий гаджет від компанії Apple дозволить на відстані контролювати інші пристрої не "торкаючись до них". Apple Ring повинен стати більш ефективним методом контролю на відстані.
І ще: Apple раптово "злила" зображення нового MacBook
"Розумне" кільце оснащене екраном, контролем жестів руки і голосовим асистентом. За задумом розробників, новий гаджет дозволить уникнути втоми під час тривалого тримання iPhone або iPad.
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