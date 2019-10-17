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Apple знову оновила iOS: що нового

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iPhone - фото 1
iPhone / forbes

Сьогодні Apple випустила відразу три оновлення: iOS 13.2 beta 3, tvOS 12.3 beta 3 і watchOS 6.1 beta 4.

Всі апдейти наразі доступні для завантаження тільки користувачам з обліковими записами розробників, однак найближчим часом їх зможуть завантажити і учасники програми попереднього тестування.

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iOS 13.2 – це вже друге функціональне оновлення, яке Apple випускає цієї осені. Але якщо iOS 13.1 цілком складалася з функцій, обіцяних ще на конференції WWDC'2019 самої iOS 13, то iOS 13.2 містить справжні нововведення.

Apple знову оновила iOS: що нового - фото 362217

Що нового в iOS 13.2

  • Анонсування вхідних повідомлень з Siri;
  • Підключення двох пар AirPods до iPhone;
  • Зйомка захищених відео HomeKit;
  • Підтримка маршрутизаторів, сумісних з HomeKit;
  • Підтримка динаміків, сумісних з AirPlay 2;
  • Понад 300 нових емодзі;
  • Інтерфейсна кнопка для видалення додатків;
  • Можливість вибору фреймрейта в додатку "Камера".

Швидше за все, Apple випустить iOS 13.2 вже в цьому місяці. Ймовірно, реліз відбудеться відразу після презентації, яку компанія зазвичай проводить в жовтні.

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Джерело: forbes
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