Apple знову оновила iOS: що нового

Сьогодні Apple випустила відразу три оновлення: iOS 13.2 beta 3, tvOS 12.3 beta 3 і watchOS 6.1 beta 4.

Всі апдейти наразі доступні для завантаження тільки користувачам з обліковими записами розробників, однак найближчим часом їх зможуть завантажити і учасники програми попереднього тестування.

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iOS 13.2 – це вже друге функціональне оновлення, яке Apple випускає цієї осені. Але якщо iOS 13.1 цілком складалася з функцій, обіцяних ще на конференції WWDC'2019 самої iOS 13, то iOS 13.2 містить справжні нововведення.

Що нового в iOS 13.2

Анонсування вхідних повідомлень з Siri;

Підключення двох пар AirPods до iPhone;

Зйомка захищених відео HomeKit;

Підтримка маршрутизаторів, сумісних з HomeKit;

Підтримка динаміків, сумісних з AirPlay 2;

Понад 300 нових емодзі;

Інтерфейсна кнопка для видалення додатків;

Можливість вибору фреймрейта в додатку "Камера".

Швидше за все, Apple випустить iOS 13.2 вже в цьому місяці. Ймовірно, реліз відбудеться відразу після презентації, яку компанія зазвичай проводить в жовтні.

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