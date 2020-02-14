Apple почала продавати відновлені 16-дюймові MacBook Pro

Компанія Apple почала продавати офіційно відновлені 16-дюймові MacBook Pro у своєму американському онлайн-магазині. Щоправда, на шалену знижку розраховувати не слід.

Жителі США можуть придбати відновлені 16-дюймові MacBook Pro, які представили восени 2019 року, зі знижкою до 15%. Наприклад, базова версія 16-дюймового MacBook Pro обійдеться у $ 2039 замість $ 2399.

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Всі офіційно відновлені моделі MacBook Pro проходять ретельну перевірку. У комплект входять абсолютно нові адаптери живлення на 96 Вт і кабелі USB-C. Також Apple надає стандартну річну гарантію на відновлені MacBook Pro.

Нагадаємо, що раніше режисер оскароносного фільму розкритикував клавіатуру на MacBook Pro. У ніч на 10 лютого в Лос-Анджелесі пройшла 92 церемонія вручення кінопремії "Оскар". Після неї режисер, сценарист і актор Тайка Вайтіті, який отримав статуетку за найкращий адаптований сценарій до фільму "Кролик Джоджо", поспілкувався з журналістами і поскаржився їм на продукцію Apple. За словами Вайтіті, через великий обсяг текстів у нього почав розвиватися синдром професійного перевантаження і з'явився біль у сухожиллі. І у всьому цьому він звинувачує незручну клавіатуру свого ноутбука MacBook.

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