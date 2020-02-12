Режисер оскароносного фільму розкритикував клавіатуру на MacBook Pro: що з нею не так

У ніч на 10 лютого в Лос-Анджелесі пройшла 92 церемонія вручення кінопремії "Оскар". Після неї режисер, сценарист і актор Тайка Вайтіті, який отримав статуетку за найкращий адаптований сценарій до фільму "Кролик Джоджо", поспілкувався з журналістами і поскаржився їм на продукцію Apple.

За словами Вайтіті, через великий обсяг текстів у нього почав розвиватися синдром професійного перевантаження і з'явився біль у сухожиллі. І у всьому цьому він звинувачує незручну клавіатуру свого ноутбука MacBook.

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Він навіть жартома звернувся до Гільдії сценаристів США з проханням вплинути на Apple, щоб клавіатури в ноутбуках стали зручними.

"Apple повинна виправити ці клавіатури. На них неможливо друкувати – вони стають тільки гіршими. Я вже подумую перебратися назад на ПК. У звичайних комп'ютерних клавіатур є віддача, це набагато краще. Хто тут користується ПК? Ось ви розумієте, про що я. Вони набагато кращі. А клавіатури Apple просто жахливі", – заявив Тайка Вайтіті.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm — Variety (@Variety) February 10, 2020

Швидше за все, у нього старий MacBook з клавіатурою типу "метелик". У нових моделях Apple відмовилася від неї і перейшла на старий-добрий механізм "ножиці".

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