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Режисер оскароносного фільму розкритикував клавіатуру на MacBook Pro: що з нею не так

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Тайка Вайтіті скаржиться на клавіатуру MacBook - фото 1
Тайка Вайтіті скаржиться на клавіатуру MacBook / gettyimages

У ніч на 10 лютого в Лос-Анджелесі пройшла 92 церемонія вручення кінопремії "Оскар". Після неї режисер, сценарист і актор Тайка Вайтіті, який отримав статуетку за найкращий адаптований сценарій до фільму "Кролик Джоджо", поспілкувався з журналістами і поскаржився їм на продукцію Apple.

За словами Вайтіті, через великий обсяг текстів у нього почав розвиватися синдром професійного перевантаження і з'явився біль у сухожиллі. І у всьому цьому він звинувачує незручну клавіатуру свого ноутбука MacBook.

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Він навіть жартома звернувся до Гільдії сценаристів США з проханням вплинути на Apple, щоб клавіатури в ноутбуках стали зручними.

"Apple повинна виправити ці клавіатури. На них неможливо друкувати – вони стають тільки гіршими. Я вже подумую перебратися назад на ПК. У звичайних комп'ютерних клавіатур є віддача, це набагато краще. Хто тут користується ПК? Ось ви розумієте, про що я. Вони набагато кращі. А клавіатури Apple просто жахливі", – заявив Тайка Вайтіті.

Швидше за все, у нього старий MacBook з клавіатурою типу "метелик". У нових моделях Apple відмовилася від неї і перейшла на старий-добрий механізм "ножиці".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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