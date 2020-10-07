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Apple оголосила дату презентації нових iPhone 12

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Презентація iPhone 12 запланована на 13 жовтня - фото 1
Презентація iPhone 12 запланована на 13 жовтня

Як і передбачали інсайдери, Apple офіційно оголосила дату проведення своєї наступної презентації. Як очікується, прийдешній захід присвятять анонсу нових iPhone. Дізнайтеся, коли ж нам покажуть нові смартфони від Apple.

Презентація нових пристроїв Apple відбудеться наступного вівторка, 13 жовтня, о 20:00 за київським часом.

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Як очікується, під час заходу нам покажуть відразу чотири нові iPhone: компактний 5,4-дюймовий iPhone 12 mini, 6,1-дюймовий iPhone 12, 6,1-дюймовий iPhone 12 Pro і 6,7-дюймовий iPhone 12 Pro Max. З чуток, смартфони отримають оновлений дизайн у стилі iPad Pro і недавно представленого iPad Air 4.

Дата презентації нових iPhone 12 - фото 429094
Дата презентації нових iPhone 12

Крім iPhone, на презентації можуть показати повнорозмірні бездротові навушники AirPods Studio, мітки для пошуку речей AirTag і фірмову бездротову зарядку. Також є ймовірність, що на цьому ж заході Apple представить свій перший комп'ютер на базі фірмового ARM-процесора і нові телеприставки Apple TV з потужною начинкою.

Залишилося очікувати геть зовсім трішки, аби нарешті перевірити, чи мали рацію інсайдери, які так рясно ділилися інформацією про нові iPhone.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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