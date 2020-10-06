У 2020 році користувачі Android почали переходити на iPhone: цікаве дослідження

Користувачі Android схильні до покупки iPhone 12 у 2020 році

Американський інтернет-магазин SellCell провів незалежне дослідження, щоб з'ясувати, який відсоток наявних користувачів Android-смартфонів готові перейти на прийдешній флагман Apple. Результати вас вразять.

Як виявилося, новий iPhone цікавить власників пристроїв з операційною системою Google більше, ніж торік, причому не тільки через свої технічні характеристики.

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В опитуванні взяли участь 2000 американських користувачів. 33% респондентів заявили, що при оновленні актуального Android-гаджета виберуть iPhone 12. При цьому, якщо вірити численним чуткам, iPhone 12 не отримає екран з частотою оновлення 120 Гц, сканер відбитків пальців або фронтальну камеру під дисплеєм, як і інші фішки Android- флагманів.

За результатами додаткового опитування 55,9% потенційних "перебіжчиків" заявили, що зацікавлені у зміні гаджета на новий iPhone через тривалу підтримки програмного забезпечення. Ще 48,8% підкреслили, що планують вибрати апарат Apple через вищий рівень конфіденційності і захисту персональних даних.

36,9% респондентів також заявили, що втомилися від пристроїв з великим розміром корпусу й очікують від Apple виходу продуктивного апарату в компактному формфакторі, ще 30,9% зазначили, що їх привабила цінова політика Apple, а 24,7% планують придбати iPhone 12, оскільки зацікавлені саме в можливостях його камери, технічних характеристиках, а також дизайні.

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