iPhone і Apple Watch виходять з ладу після оновлення

Користувачі годинника Apple Watch і смартфонів iPhone повідомляють про те, що їх пристрої стають надмірно ненажерливими і швидко втрачають заряд після оновлення до watchOS 7 і iOS 14.

Раніше з'явилися відомості про те, що розумний годинник Apple Watch втрачає дані GPS після оновлення до watchOS 7. Apple визнала, що в деяких випадках користувачі дійсно стикаються з такими проблемами:

Карта маршруту вправи для вправ з підтримкою GPS на Apple Watch в додатку Фітнес на iPhone відсутня

Додатки для активності, виміру пульсу або інші додатки, пов'язані зі здоров'ям, не можна запускати на Apple Watch

Додаток Фітнес або Здоров'я не може запускатися або завантажувати дані на iPhone

Додатки Здоров'я і Фітнес повідомляють про невірний об'єм даних

У додатку Здоров'я на iPhone відсутні дані про рівень навколишнього звуку або дані про рівень звуку в навушниках

Якщо у вас спостерігаються вищезазначені проблеми, а також підвищена витрата акумуляторів на Apple Watch і iPhone, компанія Apple рекомендує розірвати з'єднання з Apple Watch, зробити резервну копію iPhone і Apple Watch одночасно, скинути налаштування двох пристроїв і виконати відновлення з резервної копії.

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