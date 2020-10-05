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iPhone і Apple Watch виходять з ладу після оновлення
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Користувачі годинника Apple Watch і смартфонів iPhone повідомляють про те, що їх пристрої стають надмірно ненажерливими і швидко втрачають заряд після оновлення до watchOS 7 і iOS 14.
Раніше з'явилися відомості про те, що розумний годинник Apple Watch втрачає дані GPS після оновлення до watchOS 7. Apple визнала, що в деяких випадках користувачі дійсно стикаються з такими проблемами:
- Карта маршруту вправи для вправ з підтримкою GPS на Apple Watch в додатку Фітнес на iPhone відсутня
- Додатки для активності, виміру пульсу або інші додатки, пов'язані зі здоров'ям, не можна запускати на Apple Watch
- Додаток Фітнес або Здоров'я не може запускатися або завантажувати дані на iPhone
- Додатки Здоров'я і Фітнес повідомляють про невірний об'єм даних
- У додатку Здоров'я на iPhone відсутні дані про рівень навколишнього звуку або дані про рівень звуку в навушниках
Якщо у вас спостерігаються вищезазначені проблеми, а також підвищена витрата акумуляторів на Apple Watch і iPhone, компанія Apple рекомендує розірвати з'єднання з Apple Watch, зробити резервну копію iPhone і Apple Watch одночасно, скинути налаштування двох пристроїв і виконати відновлення з резервної копії.
І ще: Apple нарешті дослухалася до користувачів: якою буде суттєва зміна в iPhone 12
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