Apple Music представив український музичний чарт

Cервіс Apple Music нарешті запустив глобальні музичні чарти для 116 країн, зокрема й для України.

Зазначається, що ТОП-100 найбільш популярних пісень в Україні оновлютиметься щодня о 12:00 за Північноамериканським тихоокеанським часом.

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Знайти чарт у вигляді плейлисту можна в Apple Music під вкладкою Browse. Наразі у першій десятці українського рейтингу виконавці Тима Белорусских, Imagine Dragons, Kazka, Eminem, Макс Барських, Miyagi та інші. Компанія більш детально розповість про регіональні чарти на презентації 12 вересня.

Cервіс Apple Music нарешті запустив глобальні музичні чарти

Також компанія Apple наразі розглядає можливість використання iPhone замість документів, що підтверджують особу.

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