У Apple хочуть, щоб iPhone замінили паспорти

Компанія Apple розглядає можливість використання iPhone замість документів, що підтверджують особу.

Відповідну патентну заявку вже зареєстрували у відомстві США. Про це повідомляє видання International Business Times.

І ще: Apple зіткнулася з несподіваною проблемою в нових MacBook Pro

Розробники хочуть створити єдину систему безпечного зберігання особистих даних на смартфоні користувача. На їхню думку, iPhone має всі шанси стати альтернативою паспорту, і в майбутньому його можна буде використовувати для підтвердження особи навіть під час подорожей.

Щоб убезпечити дані користувачів, розробники планують використовувати технологію RFID (радіочастотна ідентифікація). Смартфон отримає дані з паспорта, водійських прав або інших документів, що підтверджують особу.

Система відправить запит до органу, який видав документи, щоб отримати дозвіл на використання даних. Після успішної аутентифікації за допомогою Touch ID і Face ID, пристрій можна буде використовувати як альтернативний паспорт.

Розробники стверджують, що така система перевірки особистості буде зручною у великих корпораціях, щоб ідентифікувати співробітників, які перебувають в будівлі.

Представники компанії розглядають в майбутньому можливість використання iPhone замість паспорта в інших країнах. Однак для цього необхідні серйозні зміни на законодавчому рівні, про які зараз говорити ще дуже рано.

Читайте також: Apple Pay: до платіжної системи долучився найбільший банк України