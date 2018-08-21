Apple випустить новий бюджетний Mac mini

Оновлений Mac Mini отримає новий процесор і опції пам'яті, що зробить його більш продуктивним.

Американська компанія Apple цієї осені планує випустити оновлену версію бюджетних комп'ютерів Mac mini, призначених для професійного використання.

До слова: Apple до кінця року представить новий MacBook Air, – ЗМІ

За даними агентства, оновлений Mac Mini отримає новий процесор і опції пам'яті, що зробить його більш продуктивним, але водночас дорогим порівняно з моделлю попереднього покоління за 2005 рік. Зараз ця модель коштує близько 500 доларів.

Apple випустить бюджетну версію Mac mini

Останній раз компанія оновлювала Mac mini в 2014 році, відзначає агентство.

Крім того, Apple готує до осінньої презентації ще три моделі iPhone, годинник Apple Watch з більшим екраном, оновлені планшети, а також нову версію MacBook Air з 13 дюймовим дисплеєм Retina.

Передбачається, що комп'ютерні новинки Apple будуть представлені в рамках окремого заходу, запланованого в жовтні.

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