Apple AirPods Max: відома ціна навушників в Україні

Нарешті до України дісталися нові безпровідні навушники Apple AirPods Max. Дізнайтеся, скільки вони коштуватимуть, а також коли їх можна буде офіційно купити в українських крамницях з технікою.

На початку грудня компанія Apple представила свої повнорозмірні безпровідні навушники AirPods Max. У Сполучених Штатах новинка коштує 549 доларів (у штатах, де не оподатковуються покупки). В Україні, звичайно ж, ціни відрізняються. І якщо посередники просили на фірмові навушники понад 1000 доларів, то зараз ми можемо дізнатися офіційну ціну на гаджет від Apple.

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Зазначимо, що Apple AirPods Max відразу ж стали дефіцитним товаром. Тож охочим довелося трішки зачекати, щоб отримати одними з перших новинку. До України, традиційно, "яблучний" пристрій потрапив з певною затримкою. Але ми, будемо відвертими, очікували, що вона буде довшою. Тож тепер стало відомо, у скільки оцінили AirPods Max, а також коли їх можна буде придбати.

В офіційних дистриб'юторів Apple уже можна замовити Apple AirPods Max за 20 699 гривень (близько 729 доларів за нинішнім курсом). У продажу аксесуар від Apple буде доступним з 31 грудня. В акурат напередодні Нового року.



Вартість Apple AirPods Max в Україні – 20 699 гривень

Що таке Apple AirPods Max?

Компанія Apple вирішила розширити лінійку бездротових навушників AirPods новою накладною моделлю класу high-end. Аксесуар отримав "оригінальний акустичний дизайн", преміальні матеріали, пристойну автономність, а також низку особливостей, а також кольорів. Серед них: срібний, космічний сірий, небесний синій, рожевий, а також зелений.

Конструкція корпусу виконана з дихаючої тканини з ефектом пам'яті, внаслідок чого досягається ідеальний розподіл ваги та тиску на голову користувача. Чашки навушників створені з анодованого алюмінію, кожна може повертатися незалежно від іншої.

На правій чашці розмістили коліщатко Digital Crown, таке ж, як на смарт-годинниках Apple Watch. З його допомогою користувач зможе регулювати гучність, вмикати або вимикати режими шумоподавлення та прозорості, зупиняти програвання, вибирати треки, використовувати Siri та навіть відповідати на дзвінки. Так, за звучання відповідає ексклюзивний 40-мм драйвер, створений самою Apple.



Нові Apple AirPods Max мають круту систему шумоподавлення

За функцію шумоподавлення відповідають аж 8 окремих мікрофонів. 6 з них розташовані зовні (вловлюють шуми з вулиці, в приміщеннях і так далі), ще 2 розміщені всередині для оцінки звуку, який чує власник AirPods Max.

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