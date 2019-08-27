Апетитний персик: сексуальна Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує тішити прихильників звабливими знімками. Цього разу дівчина заінтригувала відсутністю білизни.

28-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 23 млн підписників. І це не дивно, адже дівчина добре знає, чого хочуть її шанувальники. Тому сторінка часто наповнюється пікантними кадрами. Сама Емілі теж не соромиться демонструвати апетитну фігуру у мінімальній кількості вбрання.

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Нещодавно зірка поділилась кадрами зі зйомки для власного бренду, на яких позує у сорочці та шортах на голе тіло, тримаючи у руці персик. Інтригуючий допис одразу ж зібрав більш як 607 тисяч лайків та чимало компліментів.

Джерело фото: instagram.com/emrata

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