53-річна Сінді Кроуфорд похизувалася спокусливою фігурою у відвертому бікіні

Попри те, що Сінді Кроуфорд пішла з модельного бізнесу, вона із задоволенням позує для популярних журналів. А її девіз – якщо ти пишаєшся своїм тілом, то немає причин приховувати його.

Свіжі пікантні фото супермоделі Сінді Кроуфорд знову підкорюють мережу. Мати двох дітей не перестає радувати своїх шанувальників і в черговий раз похвалилася своїми прекрасними формами в сексуальному образі.

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На знімку модель у крихітному чорному купальнику позувала на тлі авто. На її ногах високі чорні шпильки. І в такому вбранні вона збирається помити машину. В її руках мокра губка, якою красуня миє автомобіль.

Підписники оцінили струнке, злегка підкачати тіло Сінді і захотіли, щоб і у них модель провела ексклюзивне миття машини.

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