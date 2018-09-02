Чи можна їсти продукти, якщо на них сіла муха: пояснення Супрун

Чи можна їсти продукти, якщо на них сіла муха

Чи діє правило 5 секунд і чи можна їсти страви після того, як на них сіла їжа - розповіла глава МОЗ Уляна Супрун.

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook продовжує руйнувати популярні міфи, а цього разу розповіла про те, що робити зі стравами, на які сідали мухи.

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Чи діє правило, що за 5 секунд мікроби не “перебігають” на їжу? Чи все ж таки цього достатньо, щоби щось шкідливе потрапило на ваш пиріг та заразило, наприклад, гельмінтами? На жаль, правдиве лише останнє речення. Їжу, на котру сіла муха, треба або помити, або приготувати під високою температурою, або не їсти, якщо ні те, ні інше неможливо, – зазначила медик.

Річ у тому, що мухи можуть переносити чимало збудників хвороб, адже вони харчуються і продуктами, і сміттям, і багатьма огидними речами. Патогенні мікроорганізми потрапляють на саму муху або в її організм і там можуть виживати від кількох годин до кількох днів. Відтак комахи можуть "передати" величезну кількість збудників різних інфекцій.

Чи можна їсти продукти, якщо на них сіла муха

Що робити, щоб запобігти поширенню небезпечних бактерій:

Пам'ятати за елементарними правила гігієни

Не вживати непомиту їжу

Не пити з горнят, у які впала муха

Часто та ретельно мити руки

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