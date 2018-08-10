Скільки меду можна їсти протягом дня

За словами дієтологів, норма споживання меду для кожної людини дуже індивідуальна.

Денна порція меду залежить від способу життя, характеру трудової діяльності, фізичних навантажень, раціону харчування і наявності захворювань.

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Але незважаючи на це, середню добову дозу меду для здорової людини все ж вдалося вирахувати. Щоб не завдати шкоди здоров'ю, фахівці рекомендують з'їдати дорослій людині протягом доби 100-150 грамів меду. Однак, ця доза розрахована тільки для тих, хто замінює медом цукор.

Якщо ж ви вживаєте і цукор, і мед, то добова норма солодкого продукту складе всього 50 грам. Нагадаємо, калорійність меду дуже висока – 100 грамів продукту містять 330 кілокалорій. У Національному інституті здоров'я США відзначають, що мед має антибактеріальні та противірусні властивості. Продукт може бути ефективний при лікуванні опіків, ран, кашлю і навіть діабету.

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