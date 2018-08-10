Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Скільки меду можна їсти протягом дня

  • 72
Калорійність меду дуже висока - фото 1
Калорійність меду дуже висока / womenshealthmag

За словами дієтологів, норма споживання меду для кожної людини дуже індивідуальна.

Денна порція меду залежить від способу життя, характеру трудової діяльності, фізичних навантажень, раціону харчування і наявності захворювань.

І ще: Морепродукти: чому їх необхідно їсти регулярно

Але незважаючи на це, середню добову дозу меду для здорової людини все ж вдалося вирахувати. Щоб не завдати шкоди здоров'ю, фахівці рекомендують з'їдати дорослій людині протягом доби 100-150 грамів меду. Однак, ця доза розрахована тільки для тих, хто замінює медом цукор.

Якщо ж ви вживаєте і цукор, і мед, то добова норма солодкого продукту складе всього 50 грам. Нагадаємо, калорійність меду дуже висока – 100 грамів продукту містять 330 кілокалорій. У Національному інституті здоров'я США відзначають, що мед має антибактеріальні та противірусні властивості. Продукт може бути ефективний при лікуванні опіків, ран, кашлю і навіть діабету.

Читайте також: Учені розкрили нову корисну властивість морозива

Джерело: womenshealthmag
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1768
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 515
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 257
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа