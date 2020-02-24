Щирий і беззахисний: Джонні Депп знявся у незвичній фотосесії

На Берлінському кінофестивалі, який проходить з 20 лютого по 1 березня, відбувся прем'єрний показ драми "Мінамата" (Minamata) з Джонні Деппом у головній ролі. Під час зйомок стрічки голлівудському акторові зробили кілька крутих кадрів, які ви зобов'язані побачити!

Джонні Депп у фільмі "Мінамата" грає американського фотографа-документаліста Юджина Сміта. Режисер картини Ендрю Левітас називає проєкт повністю заслугою Деппа.

І ще: Показ Armani показали онлайн через спалах коронавірусу в Італії

Джонні створив фільм. Він все це побудував. Це його пристрасний проєкт, – говорить Левітас.

Сюжет картини розгортається навколо поїздки Юджина Сміта в Японію у 1971 році. Там він працював над фоторепортажем про отруєння ртуттю у районі затоки Мінамата для журналу Life. Згодом токсичне захворювання назвуть "хвороба Мінамата". Знімки фотографа привернули увагу до екологічної кризи. Знаковою стала фотографія "Томоко в її ванній" – чорно-білий портрет матері, яка обіймає дочку.

Джонні відчував глибокий зв'язок з Юджином і з цим періодом його життя, з його боротьбою, з тим, що йому вдалося досягти, і тими втратами, які він пережив, – говорить режисер фільму.

Фотограф Грег Вільямс поділився в інстаграмі кількома знімками Джонні Деппа під час зйомок "Мінамати":

Читайте також: Найкраща попа у світі: українська зірка Playboy похизувалась спокусливими сідницями