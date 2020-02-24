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Щирий і беззахисний: Джонні Депп знявся у незвичній фотосесії

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Джонні Депп знявся у чуттєвій фотосесії - фото 1
Джонні Депп знявся у чуттєвій фотосесії

На Берлінському кінофестивалі, який проходить з 20 лютого по 1 березня, відбувся прем'єрний показ драми "Мінамата" (Minamata) з Джонні Деппом у головній ролі. Під час зйомок стрічки голлівудському акторові зробили кілька крутих кадрів, які ви зобов'язані побачити!

Джонні Депп у фільмі "Мінамата" грає американського фотографа-документаліста Юджина Сміта. Режисер картини Ендрю Левітас називає проєкт повністю заслугою Деппа.

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Джонні створив фільм. Він все це побудував. Це його пристрасний проєкт, – говорить Левітас.

Сюжет картини розгортається навколо поїздки Юджина Сміта в Японію у 1971 році. Там він працював над фоторепортажем про отруєння ртуттю у районі затоки Мінамата для журналу Life. Згодом токсичне захворювання назвуть "хвороба Мінамата". Знімки фотографа привернули увагу до екологічної кризи. Знаковою стала фотографія "Томоко в її ванній" – чорно-білий портрет матері, яка обіймає дочку.

Щирий і беззахисний: Джонні Депп знявся у незвичній фотосесії - фото 388163

Джонні відчував глибокий зв'язок з Юджином і з цим періодом його життя, з його боротьбою, з тим, що йому вдалося досягти, і тими втратами, які він пережив, – говорить режисер фільму.

Фотограф Грег Вільямс поділився в інстаграмі кількома знімками Джонні Деппа під час зйомок "Мінамати":

Щирий і беззахисний: Джонні Депп знявся у незвичній фотосесії - фото 388159

Щирий і беззахисний: Джонні Депп знявся у незвичній фотосесії - фото 388160

Щирий і беззахисний: Джонні Депп знявся у незвичній фотосесії - фото 388161

Щирий і беззахисний: Джонні Депп знявся у незвичній фотосесії - фото 388162

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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