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війна

Anonymous зламав сайт Міноборони Росії: дані тепер гуляють інтернетом

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Дані Міноборони уже злили у мережу - фото 1
Дані Міноборони уже злили у мережу

Напередодні хакери з Anonymous оголосили Росії "кібервійну". І ми вже можемо пожинати перші плоди. Зокрема, стало відомо про те, що їм вдалося зламати сайт Міноборони та злити дані в мережу.

Про досягнення у твіттері написали Anonymous TV. Гарні новини на завершення цієї доби!

Важливо: Не відкривайте ці повідомлення: почалась фішингова атака українців

"Група активістів Anonymous успішно зламала та злила базу даних сайті Міністерства оборони Росії. Завантажити усі приватні дані можна тут", – йдеться у повідомленні з посиланням на ці самі дані.

Anonymous зламав сайт Міноборони Росії: дані тепер гуляють інтернетом - фото 498823

Зокрема мовиться про те, що мережею тепер гуляє база даних, у якій містилися телефони, електронні пошти, а також імена співробітників.

Anonymous зламав сайт Міноборони Росії: дані тепер гуляють інтернетом - фото 498820

Anonymous зламав сайт Міноборони Росії: дані тепер гуляють інтернетом - фото 498821

Anonymous зламав сайт Міноборони Росії: дані тепер гуляють інтернетом - фото 498822

Перед тим Anonymous взяли на себе відповідальність за атаку на RT. Сам сайт Russia Today повідомляв, що на сайти ведуться DDoS-атаки.

Раніше у ДСНС розповідали, як не стати жертвою дезінформації. Важливі поради допоможуть вам не вірити у фейкові повідомлення, а також не поширювати їх у мережі.

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