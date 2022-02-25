Anonymous зламав сайт Міноборони Росії: дані тепер гуляють інтернетом

Напередодні хакери з Anonymous оголосили Росії "кібервійну". І ми вже можемо пожинати перші плоди. Зокрема, стало відомо про те, що їм вдалося зламати сайт Міноборони та злити дані в мережу.

Про досягнення у твіттері написали Anonymous TV. Гарні новини на завершення цієї доби!

Важливо: Не відкривайте ці повідомлення: почалась фішингова атака українців

"Група активістів Anonymous успішно зламала та злила базу даних сайті Міністерства оборони Росії. Завантажити усі приватні дані можна тут", – йдеться у повідомленні з посиланням на ці самі дані.

Зокрема мовиться про те, що мережею тепер гуляє база даних, у якій містилися телефони, електронні пошти, а також імена співробітників.

Перед тим Anonymous взяли на себе відповідальність за атаку на RT. Сам сайт Russia Today повідомляв, що на сайти ведуться DDoS-атаки.

Раніше у ДСНС розповідали, як не стати жертвою дезінформації. Важливі поради допоможуть вам не вірити у фейкові повідомлення, а також не поширювати їх у мережі.

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