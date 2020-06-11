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Несподівана знахідка: викрадені двері паризького театру з графіті Бенксі знайшли в Італії

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Двері Бенксі викрали у 2019 році - фото 1
Двері Бенксі викрали у 2019 році / gettyimages

Графіті художника Бенксі однозначно можна назвати витворами мистецтва. Принаймні тому, що їх крадуть на рівні з полотнами іменитих митців. Щоправда, не так уже й просто поцупити шмат стіни з його роботою. А от двері – цілком можна.

Викрадені у 2019 році двері паризького театру "Батаклан" з графіті Бенксі знайшли в Італії в області Абруццо.

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Зображення вдалося виявити у фермерському будинку в населеному пункті Терамо завдяки спільним зусиллям італійських і французьких правоохоронних органів. Подробиць про викрадачів поки не розкривають.

Викрадені двері знайшли в Італії - фото 409587
Викрадені двері знайшли в Італії

На графіті зображена скорботна дівчинка у білому одязі. Цю роботу Бенксі створив на задніх дверях театру "Батаклан" у червні 2018 року і присвятив її жертвам терористичної атаки, що сталася 13 листопада 2015 року у Парижі. Тоді терористи здійснили серію нападів на вулицях міста, в результаті яких загинули 130 осіб.

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Джерело: The Guardian
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