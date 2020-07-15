Бенксі розмалював вагони лондонського метро на тему коронавірусу

Британський вуличний художник Бенксі спустився в метро Лондона і розписав вагон поїзда своїми фірмовими щурами. Роликом про створення графіті у підземці митець поділився на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з усього, Бенксі спустився в метро перед самим його закриттям, коли в вагонах було дуже мало пасажирів. За їхньою реакцією видно, що вони не розуміли, що відбувається, і, швидше за все, навіть не зрозуміли, хто перед ними. А оскільки художник був у захисному костюмі, багато хто вирішив, що він буде проводити дезінфекцію в метро. Насправді ж в балоні для дезинфікуючого засобу була блакитна фарба.

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На нових малюнках Бенксі щурі чхають, залишаючи на вікнах брудні патьоки, використовують захисні маски як парашут, ховаються під ними – в загальному, роблять з ними що завгодно, але не використовують за призначенням.

Також, Бенксі, підписуючи своє відео, закликав використовувати маски для боротьби з поширенням вірусу. У коментарях до ролика вже пожартували, що завдяки роботам художника в метро тільки що з'явився найдорожчий у світі вагон. Бенксі уточнив, що "акт художнього втручання в рутину метрополітену стався на станції лінії Хаммерсміті-енд-Сіті".

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