Аніта Луценко розкрила правду про інтервальне голодування

Тренерка Аніта Луценко розставила всі крапки над "і" щодо інтервального голодування, пропонуючи шанувальникам не заморочуватись цим трендом.

Зіркова тренерка і телеведуча Аніта Луценко завжди дає безліч корисних порад про здоров'я і спорт на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно знаменитість поділилася дуже важливим жінок постом, розповівши докладно про так звану дієту "інтервальне голодування", яку нерідко радять зірки шоу-бізнесу.

Так, Аніта розвіяла міфи про тимчасові рамки вживання їжі, адже, як виявилося, багатьом такий спосіб лише допомагає стримуватися і не переїдати. Також зірка розкритикувала те, що останнім часом багато хто занадто сильно переймається їжею, у той час як варто було б подумати про спорт і кількість того, що в тарілці.

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