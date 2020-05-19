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Аніта Луценко розкрила правду про інтервальне голодування

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Аніта Луценко - фото 1
Аніта Луценко / instagram

Тренерка Аніта Луценко розставила всі крапки над "і" щодо інтервального голодування, пропонуючи шанувальникам не заморочуватись цим трендом.

Зіркова тренерка і телеведуча Аніта Луценко завжди дає безліч корисних порад про здоров'я і спорт на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно знаменитість поділилася дуже важливим жінок постом, розповівши докладно про так звану дієту "інтервальне голодування", яку нерідко радять зірки шоу-бізнесу.

Так, Аніта розвіяла міфи про тимчасові рамки вживання їжі, адже, як виявилося, багатьом такий спосіб лише допомагає стримуватися і не переїдати. Також зірка розкритикувала те, що останнім часом багато хто занадто сильно переймається їжею, у той час як варто було б подумати про спорт і кількість того, що в тарілці.

Давайте начнём с основ. Если вы едите больше ккал , чем тратите, то поправляетесь, меньше - худеете. Интервальное голодание как и все диеты ( не есть после 18:00, не есть сладости, не есть мясо, не есть жаренное, не есть глютен, не есть через день, не есть белые продукты, есть только яйца и гречку, только синие ягоды....что угодно на эту тему). Это просто Желание сократить поступление внутрь тела ккал. За счёт чего это сделать - это уже диетическая фантазия. Интервальное голодание- это когда вы не едите в течении какого-то времени, тоесть в вас поступает меньше ккал. Аутофагию уже 100 раз опровергли и вышли из заблуждения. Ну с кем не бывает) и при проблемах с желчным длительный промежуток без еды вреден. Вывод: если вам идея интервального голодания помогает морально есть меньше и не вредит здоровью - отлично. Если можете просто за день есть меньше без ограничения во времени - отлично. Не заморачивайтесь. P.S. Быть замороченным на еде сейчас модно ;) и чем дальше, тем всё хуже

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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