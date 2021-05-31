Чим небезпечний дефіцит заліза для жінок

До 30-40% жителів Європи, в тому числі України, мають прихований дефіцит заліза. Так вважають експерти. Іншими словами, у кожної третьої жінки цілком може бути така проблема.

Залізо є одним з основних мікроелементів нашого організму. Створення гемоглобіну і робота кровотворної системи безпосередньо залежить від нього. Завдяки залізу наш мозок і весь організм в цілому отримує кисень. Також залізо впливає на формування природного імунітету людини, що особливо актуально напередодні сезону перших осінніх застуд. Про це пише fondation-louisbonduelle.

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Чим загрожує нестача заліза в організмі?

Порушення в роботі серцево-судинної системи, зниження рівня артеріального тиску

Зниження м'язового тонусу

Затримка фізичного і розумового розвитку, зниження інтелекту, погіршення пам'яті і концентрації уваги (у дітей)

Порушення роботи імунної системи

Зниження апетиту

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Особливо небезпечний брак заліза під час вагітності. Якщо плід не буде отримувати необхідну кількість такого важливого мікроелемента, то це загрожує низькою вагою плода, а також відставанням у розвитку і серйозними патологіями. Крім того, при залізодефіцитній анемії часто починаються передчасні пологи. Є і загроза викидня.

Наразі розроблено декілька лабораторних тестів, необхідних для діагностики залізодефіцитного стану. Тому кожен охочий може перевіритися і вчасно запобігти хворобу.

Страва з вмістом заліза / bbc

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