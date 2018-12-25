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Аніта Луценко розповіла про популярну проблему жінок

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Луценко про проблеми жінок з фігурою та одягом - фото 1
Луценко про проблеми жінок з фігурою та одягом / instagram.com/anitasporty

Тренер та спортсменка Аніта Луценко поділилась з шанувальниками історією про поширену проблему серед жінок з різними формами.

34-річна українка, яка є одним із найвідоміших експертів зі схуднення, Аніта Луценко встигає не лише активно працювати над своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram.

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Там за стрункою красунею стежать понад 758 тисяч користувачів, і це не дивно, адже вона періодично ділиться корисною інформацією про те, як тримати себе у формі. Нещодавно Аніта поділилась думками щодо популярної проблеми з дівчатами з різними об'ємами.

"Сьогодні прийшла подруга, яка бореться з зайвою вагою періодично. +/- 4 кг (активність норм, регулярні тренування, але смаколики, вино та хронічне незадоволення собою). Почали обговорювати одяг. І зрозуміли: коли ти худа ти швидше за все носиш об'ємні речі, оскільки немає мульки у голові, всім це треба показати. Коли ж є щось зайве, але скинув, сильно зайве хочеться обтягнути та показати всіх. Є таке? Що думаєте? Худі та охочі все ще скинути", – зазначила вона, додавши мотиваційне фото у спортивній формі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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