Аніта Луценко показала, як правильно присідати

Відома тренер Аніта Луценко показала, як ні в якому разі не можна робити присідання. Беріть до уваги!

Відома зіркова тренер і телеведуча Аніта Луценко завжди дає безліч корисних порад про здоров'я і спорт на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Актуально влітку: вчені назвали круту альтернативу кави

Днями знаменитість поділилася дуже важливим для усіх, хто підтримує свою фізичну форму, постом, у якому показала, як правильно присідати, щоб прокачати сідниці, при цьому не нашкодити колінам і спині. Так, ведуча поговорила про найбільш поширені помилки, які ні в якому разі не можна допускати: занадто великий нахил тулуба вперед, зведення колін всередину, різкі рухи, неузгоджене дихання, відривання п'яток від підлоги.

"Присідання – одна з базових вправ, під час якої працюють і ноги, і спина. Положення стоп залежить від вашої тілобудови, комусь ноги ширше, комусь вужче, розворот теж анатомічно обумовлений. Важливо робити і відчувати, що саме працює. Не поспішати", – написала Аніта.

Читайте також: Три причини почати бігати ввечері