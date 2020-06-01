Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Аніта Луценко показала, як правильно присідати

  • 39
Аніта Луценко - фото 1
Аніта Луценко / instagram

Відома тренер Аніта Луценко показала, як ні в якому разі не можна робити присідання. Беріть до уваги!

Відома зіркова тренер і телеведуча Аніта Луценко завжди дає безліч корисних порад про здоров'я і спорт на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Актуально влітку: вчені назвали круту альтернативу кави

Днями знаменитість поділилася дуже важливим для усіх, хто підтримує свою фізичну форму, постом, у якому показала, як правильно присідати, щоб прокачати сідниці, при цьому не нашкодити колінам і спині. Так, ведуча поговорила про найбільш поширені помилки, які ні в якому разі не можна допускати: занадто великий нахил тулуба вперед, зведення колін всередину, різкі рухи, неузгоджене дихання, відривання п'яток від підлоги.

"Присідання – одна з базових вправ, під час якої працюють і ноги, і спина. Положення стоп залежить від вашої тілобудови, комусь ноги ширше, комусь вужче, розворот теж анатомічно обумовлений. Важливо робити і відчувати, що саме працює. Не поспішати", – написала Аніта.

Читайте також: Три причини почати бігати ввечері

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)
  • 31 травня, 16:20
  • 769
Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
  • 29 травня, 16:07
  • 629
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2342361
Загрузка...
Новини