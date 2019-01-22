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Аніта Луценко показала ідеальну вправу для сідниць

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Аніта Луценко показала, як накачати сідниці - фото 1
Аніта Луценко показала, як накачати сідниці / instagram.com/anitasporty

Відома українська тренерка Аніта Луценко показала, як накачати пружні сідниці.

34-річна спортсменка, тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко не лише працює над своєю кар'єрою, а й веде акаунт у соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 782 тис. користувачів. Там жінка ділиться корисною інформацією про здоров'я та тренування, а також публікує фото зі своїх буднів.

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Нещодавно тренерка поділилась відео, на якому показує, як правильно качати сідниці з м'ячем.

"Якщо м'яч лежить без діла та інколи поглядає на вас з докором. Три підходи по 10-12 разів після попередньої розминки. Видих на підтягуванні м'яча до себе. Також можуть завтра боліти трицепси від сильного упору та довгої бездіяльності", – відзначила вона.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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