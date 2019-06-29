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Ангела Меркель чесно розповіла про своє здоров'я

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Меркель пояснила свій стан здоров'я - фото 1
Меркель пояснила свій стан здоров'я / Getty

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала недавні напади тремору на офіційних заходів. Жінка кілька разів ставало погано, що дуже схвилювало мережу.

64-річна німецький політик та перша жінка на посаді канцлера країни Ангела Меркель під час виступу на Саміті G20 прокоментувала на активне обговорення її самопочуття в мережі. Під час недавніх заходів у неї помітили напади тремору.

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Впевнена, що як це з'явилося, так само і пройде. Нічого особливого розповісти не можу. Я почуваю себе добре, – запевнила політик.

Відзначимо, що спершу Меркель стало погано ще 18 червня під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Під час звучання гімну Німеччини у неї почали труситись руки, однак жінка пояснила, що це трапилось через спеку. А вже 27 червня на прийомі у президента Німеччини у палаці Бельвю знову було помічено тремор. У залі одразу ж знайшли склянку води, однак політик відмовилась від будь-якої допомоги.

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Джерело: УНН
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