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Ангелі Меркель знову стало погано: нове відео стривожило мережу

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Меркель знову погано - фото 1
Меркель знову погано / Getty

Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель знову стале погано під час офіційного заходу. Цього разу глава держави ледве стояла на ногах через тремор. Відео з Меркель одразу ж опублікували в мережі, стривоживши користувачів.

Ангела Меркель знову потрапила до медіа через погане самопочуття. Цього разу канцлер була на заході з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Поки він виголошував промову, журналісти помітили, що жінці стає погано, адже у неї помітили тремор. У залі одразу ж з'явились люди зі склянкою води, однак канцлер відмовилась.

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Відзначимо, що недавно канцлеру стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, однак тоді все списали на спекотну погоду. Додамо, що тремор виникає через емоційний стрес, виснаження та втому. Також він може свідчити про серйозніші проблеми, однак в оточенні Меркель не коментують її стан здоров'я.

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Джерело: ЄП
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