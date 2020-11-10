Ангел Victoria's Secret знялась оголеною на 8 місяці вагітності: ніжні фото (18+)

У кінці травня нідерландська топ-модель і зірка показів Victoria's Secret Ромі Стрейд повідомила шанувальникам, що незабаром вперше стане мамою. Зараз 25-річна модель перебуває на восьмому місяці вагітності та з нетерпінням разом зі своїм бойфрендом Лоренсом ван Ліувеном чекає появи на світ доньки.

Нещодавно Ромі стала героїнею спецвипуску журналу Dsection. Стрейд узяла участь у новій фотосесії в чорно-білих тонах, причому в об'єктиві Філіпа Вогелензага "ангел" Victoria's Secret постала повністю оголеною. На одному зі знімків Ромі позує разом зі своїм коханим: він стоїть позаду дівчини та прикриває руками її оголені груди.

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"Мої улюблені", – коротко підписала цей знімок з бойфрендом Стрейд у своєму інстаграмі.

Вагітна Ромі знялася оголеною не тільки з метою зафіксувати цей момент на камеру, але і з благодійною місією. У підписі до одного зі знімків Стрейд розповіла, що на гроші, отримані з продажу кожного випуску, буде посаджено одне дерево.

Нагадаємо, що перед тим як завагітніти, Ромі довелося постати перед труднощами. Зірка зізналася, що пару років тому лікарі діагностували у неї синдром полікістозних яєчників. Після довгих обстежень та бесід з лікарями дівчина практично втратила надію коли-небудь завагітніти природнім шляхом.

Однак незабаром після цього Стрейд почала ретельніше вивчати свій діагноз і прийшла до висновку, що її випадок нетиповий: на її думку, хворобу викликав постійний стрес через часті робочі поїздки, регулярні тренування і дієти. Тоді зірка повністю змінила свій спосіб життя, а незабаром дізналася, що вагітна.

"Я прийшла до висновку, що потрібно зменшити навантаження на тренуваннях і їх інтенсивність, перестати урізати свій раціон, частіше відпочивати та дбайливіше ставитися до себе. Також спробувала натуральні добавки та голкорефлексотерапії. А ще стала більше часу проводити з сім'єю в Нідерландах, тому що я дуже сімейна людина. У результаті у мене нормалізувався цикл, після чого я дізналася, що скоро наша сім'я збільшиться", – поділилася своїм досвідом Ромі.

Модель Victoria's Secret також дала пораду всім дівчатам, які зіткнулися з таким же діагнозом. Стрейд рекомендувала їм не втрачати надію, ретельно стежити за своїм здоров'ям і мислити позитивно.

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