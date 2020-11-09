Дуа Ліпа знялася для обкладинки глянцю у зухвалому образі

Відома британська співачка та модель Дуа Ліпа знялася для обкладинки нового номера фешн-журналу, який популярний серед ЛГБТ-спільноти.

Так, 25-річна поп-співачка Дуа Ліпа постала перед шанувальниками у сміливому та провокативному образі. На одному знімку артистка одягнена у відвертий чорний бюстгальтер у паєтках. На іншому зірка знялася в латексних облягаючих легінсах і корсетному боді з дуже глибоким декольте.

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Підписники красуні залишилися у захваті від знімків співачки.

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