Ангел Victoria's Secret вразила своїми тренуваннями

Супермодель та ангел Victoria's Secret Тейлор Хілл показала, як відбуваються її тренування у залі, і повторити це зможе не кожен!

22-річна американська супермодель Тейлор Хілл щороку підкорює все більше сердець на показах Victoria's Secret. До того ж, красуня ще й веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 11 млн користувачів. Там дівчина публікує кадрі зі зйомок та просто моменти з життя, які показують, що не так вже й просто бути моделлю.

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Нещодавно Тейлор поділилась відео, на якому підіймає штангу. Зважаючи на зусилля, можна лише здогадуватись, яку вагу опановує Хілл. Допис настільки вразив прихильників дівчини, що відео побачили понад 600 тис. осіб, а ще більш як 1,1 тис. залишили здивовані коментарі. А ви ходите у зал?

Публикация от Taylor Hill (@taylor_hill) 17 Авг 2018 в 10:00 PDT

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