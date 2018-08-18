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Ангел Victoria's Secret вразила своїми тренуваннями

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Тейлор Хілл показала заняття у залі - фото 1
Тейлор Хілл показала заняття у залі / instagram.com/taylor_hill

Супермодель та ангел Victoria's Secret Тейлор Хілл показала, як відбуваються її тренування у залі, і повторити це зможе не кожен!

22-річна американська супермодель Тейлор Хілл щороку підкорює все більше сердець на показах Victoria's Secret. До того ж, красуня ще й веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 11 млн користувачів. Там дівчина публікує кадрі зі зйомок та просто моменти з життя, які показують, що не так вже й просто бути моделлю.

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Нещодавно Тейлор поділилась відео, на якому підіймає штангу. Зважаючи на зусилля, можна лише здогадуватись, яку вагу опановує Хілл. Допис настільки вразив прихильників дівчини, що відео побачили понад 600 тис. осіб, а ще більш як 1,1 тис. залишили здивовані коментарі. А ви ходите у зал?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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