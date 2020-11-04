Ангел Victoria's Secret розхвилювала мережу розкішним тілом в сміливому вбранні

Угорська супермодель і "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін закликає фанатів берегти здоров'я, показавши спокусливий образ. Фанати дівчини оцінили наряд.

Так, модель Барбара Палвін показала нове сміливе фото, на якому постала напівоголеною. Красуня приміряла чорне мереживне боді з глибоким декольте на тонких бретельках, а також темно-сині штани. На додаток до луку модель одягла захисну маску чорного кольору в дрібний горошок. В руках дівчина тримає чашку чаю.

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"Носіть маски, будь ласка", – написала Палвін під знімком. У відповідь на модель посипалися компліменти, шанувальники відзначають, що образ вийшов досить гарячим і стильним.

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