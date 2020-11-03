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Зірку Playboy не хотіли пускати в літак через надо сексуальний топ: фото

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Модель Playboy Ів Марі - фото 1
Модель Playboy Ів Марі / instagram

Співробітники авіакомпанії Southwest Airlines ледь не вигнали з літака 26-річну модель Playboy Ів Марі. Жінці, яка збиралася летіти з Далласа в Талсу разом зі своїм семирічним сином, зробили зауваження через її відверте вбрання.

Члени екіпажу вважали, що топ пасажирки не відповідає дрес-коду авіаперевізника. Сама Ів наполягала на тому, що в її одязі немає нічого "непристойного". Саме це слово вживається в правилах авіакомпанії, на які посилалися співробітники.

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Зірку Playboy не хотіли пускати в літак через надо сексуальний топ: фото - фото 433323

В результаті одна зі стюардес дала Марі джемпер, адже у неї не було у що переодягнутися. Також жінку з сином пересадили в перший ряд, щоб вона не потрапляла на очі іншим пасажирам.

"Мене принизили. Я вважаю, що це дискримінація. Шум був піднятий не так через фасон топа, скільки через розмір грудей, а з цим я нічого не можу вдіяти", – стверджує Ів.

Southwest Airlines відреагували на скаргу жінки і вибачилися перед нею. Пасажирка отримає знижку у 100 доларів на наступний авіапереліт.

Зірку Playboy не хотіли пускати в літак через надо сексуальний топ: фото - фото 433324

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Джерело: mirror
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