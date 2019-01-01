Ангел Victoria's Secret оголилася на пляжі Австралії

Модель Бріджит Малкольм топлес поніжилася на сонечку.

Модель Victoria's Secret Бріджит Малкольм відпочила в Австралії.

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Красуня позувала для фото на пляжі Ротнес Айленд топлес. Раніше модель розповіла в своєму блозі, що мала харчовий розлад. "Коли у мене була маленька вага я проводила години, дивлячись кулінарні відео в соціальній мережі, замість того, щоб їсти", – говорить модель.

Тим часом 25-річна данська топ-модель та ангел Victoria's Secret Жозефіна Скрайвер встигає підкорювати серця не лише з подіумів та шоу, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там дівчина з чарівною усмішкою ділиться майже всім, що трапляється у її житті, тому не дивно, що у неї понад 5,6 млн підписників.

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