Анекдоти про літо: веселі приколи та смішні жарти про відпочинок

Нарешті настало літо! Кумедні приколи допоможуть вам дочекатися своєї відпустки та пережити робочі будні! Смійтеся та діліться гумором із друзями та колегами!

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Мужик зі Львова на море в серпні приїхав, з поїзда виходить, а всі навколо засмаглі до чорноти, а він один білий, як привид, його аборигени запитують:

– У вас літа не буває?

– Буває, але я в той день на роботі був.

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Настрій залізти в намет в Спортмастері й закритися там до наступного літа.

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Не розумію людей, які сидять влітку в запорошених, смердючих містах. Адже можна лежати.

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Одеса. Спекотне літо. Приїжджий з сумками, зминає карту, ловить одесита:

– Скажіть, будь ласка, я до Оперного театру цією дорогою дійду?

Одесит (секундні роздуми):

– Так, мабуть, тут вам нічого не загрожує.

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Зі словника сучасної мови: Літописець – літо скінчилося. Зовсім.

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За літо миша полівка з'їдає до тонни зерна. З пояснювальної записки Міністра сільського господарства.

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В Сибірі два свята: Новий рік і літо. І обидва тривають однаково.

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Дві блондинки:

– А чому взимку сніг випадає, а влітку немає?

– Дурненька, якби він влітку випав, він би розтанув.

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– Ой, дівчата, кому рибки потрібні? У мене як літо, так вони не гірше котів плодяться, а втопити не виходить...

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На уроці в школі:

– Ще раз нагадую, що у творі "Як я провів літо" малювати пози не треба...

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Коли у Василя Вірастюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.

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Літо цього року було таке холодне і дощове, що дороги почали ремонтувати вже в середині липня.

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Літо. Пізній вечір. Молоді люди проходять повз парк.

– Маша, можемо зайти, припаркуємося…

– Ні вже, краще підемо додому, приляжемо!

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Вентилятор, який стоїть над чайником, і дме в обличчя, нагадає чоловікові про літо. Верески та крики дружини в цей момент нагадають про чайок та море...

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Раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року, були б гроші... Тепер я люблю гроші.

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Доброго ранку – це коли на годиннику 13.00, на календарі літо, а за вікном – море.

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– Дорогий, я вже готова до дітей.

– А я ні!

– Нічого не поробиш. Літо закінчується, треба їх забирати з села...

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Песиміст думає, що про*бує літо, оптиміст – що літо про*бує його.

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Синоптики:

– Цього року літо обіцяє бути жарким...особливо в Африці.

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– Я влітку на Ібіці відпочивав. Дикуном! Супер! П'ятизірковий готель, басейн, корти…

– Так ти ж говорив, що дикуном?!

– Ага, так ти б бачив, як я там давав жару!

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