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Анекдоти про літо: веселі приколи та смішні жарти про відпочинок
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Нарешті настало літо! Кумедні приколи допоможуть вам дочекатися своєї відпустки та пережити робочі будні! Смійтеся та діліться гумором із друзями та колегами!
І ще: Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
***
Мужик зі Львова на море в серпні приїхав, з поїзда виходить, а всі навколо засмаглі до чорноти, а він один білий, як привид, його аборигени запитують:
– У вас літа не буває?
– Буває, але я в той день на роботі був.
***
Настрій залізти в намет в Спортмастері й закритися там до наступного літа.
***
Не розумію людей, які сидять влітку в запорошених, смердючих містах. Адже можна лежати.
***
Одеса. Спекотне літо. Приїжджий з сумками, зминає карту, ловить одесита:
– Скажіть, будь ласка, я до Оперного театру цією дорогою дійду?
Одесит (секундні роздуми):
– Так, мабуть, тут вам нічого не загрожує.
***
Зі словника сучасної мови: Літописець – літо скінчилося. Зовсім.
***
За літо миша полівка з'їдає до тонни зерна. З пояснювальної записки Міністра сільського господарства.
***
В Сибірі два свята: Новий рік і літо. І обидва тривають однаково.
***
Дві блондинки:
– А чому взимку сніг випадає, а влітку немає?
– Дурненька, якби він влітку випав, він би розтанув.
***
– Ой, дівчата, кому рибки потрібні? У мене як літо, так вони не гірше котів плодяться, а втопити не виходить...
***
На уроці в школі:
– Ще раз нагадую, що у творі "Як я провів літо" малювати пози не треба...
***
Коли у Василя Вірастюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
***
Літо цього року було таке холодне і дощове, що дороги почали ремонтувати вже в середині липня.
***
Літо. Пізній вечір. Молоді люди проходять повз парк.
– Маша, можемо зайти, припаркуємося…
– Ні вже, краще підемо додому, приляжемо!
***
Вентилятор, який стоїть над чайником, і дме в обличчя, нагадає чоловікові про літо. Верески та крики дружини в цей момент нагадають про чайок та море...
***
Раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року, були б гроші... Тепер я люблю гроші.
***
Доброго ранку – це коли на годиннику 13.00, на календарі літо, а за вікном – море.
***
– Дорогий, я вже готова до дітей.
– А я ні!
– Нічого не поробиш. Літо закінчується, треба їх забирати з села...
***
Песиміст думає, що про*бує літо, оптиміст – що літо про*бує його.
***
Синоптики:
– Цього року літо обіцяє бути жарким...особливо в Африці.
***
– Я влітку на Ібіці відпочивав. Дикуном! Супер! П'ятизірковий готель, басейн, корти…
– Так ти ж говорив, що дикуном?!
– Ага, так ти б бачив, як я там давав жару!
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