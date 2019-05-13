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Анекдоти про рибалку: смішні жарти про улюблене чоловіче заняття
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Вільний час можна провести по-різному, але саме про такий вид дозвілля, як рибалка, існує найбільше жартів. Ми зробили для вас підбірку кумедних історій та приколів про рибалку!
Стометрові карасі, чоловічі посиденьки замість справжньої риболовлі, відро купленої риби, яку привозять рибалки додому – теми, які найчастіші розкривають у жартах про рибалок. Читайте найсмішніші анекдоти про цей популярний вид відпочинку!
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***
– Риболовля – спорт чи мистецтво?
– Коли ловлять рибу – спорт, а коли розповідають про це – мистецтво!
***
– Ось куди сідаєш за стіл одразу після риболовлі? Іди мийся, від тебе рибою смердить.
– Риба миється 24 години на добу і все одно рибою смердить...
***
Триметровий карась, спійманий в Дунаї, змусив рибалку виконати три його бажання...
***
Рибак за цілий день нічого не піймав. Під кінець йому попався тільки маленький карасик. Мужик з горя випив пляшку горілки, залишок влив в рот Карасику, заштовхав йому шматочок хліба і відпустив. І раптом як заклює, через 5 хвилин йде додому з повним відром риби й звідти чує:
– Ось карась брехун проклятий, казав: "Наливають, відпускають"!
***
– На рибалку поїдемо?
– Ага!
– Вудки будемо брати?
– Ну їх нафіг, ще загубимо!
***
Небагато дівчат домагаються такої ж уваги, як маленький поплавок на риболовлі.
***
Двісті рибалок були зняті в суботу з крижини... А коли рятувальники протверезіли – виявилося, що це стадо тюленів...
***
Мужик просидів весь день на рибалці, але так нічого і не спіймав. Тоді по дорозі додому він заходить на місцевий ринок, йде в рибний ряд і хоче купити у продавця пару коропів. А той йому каже:
– Мені тут дзвонила твоя дружина і сказала, що сьогодні вона воліла б форель.
***
Якось на риболовлі зав'язалася у рибалок суперечка, як визначити вік риби. Довго сперечалися, розповідали різні версії про лусочки, відтінок, плавники... Поки вони сперечалися, до них підійшов місцевий єгер, вирішили запитати його:
– А як визначити вік риби?
– По очах!
– ?!
– Чим далі очі від дупи, тим риба старше...
***
Дружина, збираючи чоловіка на риболовлю, інструктує його:
– Головне в рибалці що? Головне – не переплутати наживку з закускою! Не давати телефон жодної щуці, не хвали дружину, не перепечи шашлик. І, найголовніше, не дзвони мені! Я з дівками на полювання!
***
Заснувши на зимовій риболовлі, Семен став частиною пейзажу.
***
– Що у вас, сусіде, вчора за скандал був?
– Розумієш, знову на вихідні така мерзенна погода видалася, що на риболовлю сенсу їхати не було. А дружина акваріум з рибками недавно купила. Ось і порибалити трохи. Але ж я їх відразу відпускав!
***
Дуже живучий карась мстився рибалці, хвостом викидаючи з тарілки гарнір.
***
Збирається мужик на риболовлю з ночівлею, дружина запитує: "З ким із друзів поїдеш-то?" Відповідь: "Один поїду, порибалити хочу".
***
– До чого ж мені набридло жити в цьому брудному ставку! – скаржиться один карась іншому.
– А ти схопив за гачок, – радить той, – і відразу ж потрапиш в сметану.
***
Одного разу я зловив таку величезну рибу, що довелося її відпустити. Все одно б ніхто не повірив.
***
Мужик здатний 2 годину висиджувати не рухаючись, дивитися на поплавок, а почекати 5 хвилин, поки дружина одягається, у нього нервів не вистачає!
***
У сильний вітер рибалка змушений ловити не там, де водиться риба, а там, де з берега не здує.
***
Народні способи викликати дощ: помити машину, зробити нову зачіску і, нарешті, просто зібратися на риболовлю. І дощ не змусить себе чекати.
***
Їдуть в автобусі на риболовлю троє рибалок: онук, батько і дід.
Заходить діваха в колготках в клітинку.
Онук:
– Ось телиця зашибісь!
Батько:
– Усі гроші з батька, мабуть, на манатки витягнула!
Дід:
– Йой! Підсак забули!..
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