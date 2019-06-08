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Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
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Настало літо, а ви вже давно хочете кілька вільних днів або відпустку? Щоб ваші будні минали швидко – ми зібрали для вас актуальні анекдоти, які допоможуть з гумором дочекатися омріяного літнього відпочинку!
Кумедні приколи допоможуть вам дочекатися своєї відпустки та пережити робочі будні! Смійтеся та діліться гумором із друзями та колегами!
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***
Вийшла на роботу після відпустки, відчуваю себе як діти в садочку – хочеться плакати та додому!
***
Співробітники офісу сидять, працюють до 10 вечора, а одна мадам йде о 18.00, один день так, другий, третій. Кінець кінцем один співробітник запитує у начальника:
– Чому вона йде в 6, а ми до 10 сидимо?
– Так вона ж у відпустці!
***
– Люба, я хочу провести цю відпустку як 20 років тому.
– Але ми одружені тільки 19 років.
– Ось в цьому-то і вся сіль.
***
Якщо під час відпустки весь час була хороша погода, то це була не ваша відпустка.
***
У купе поїзда розмовляють два чоловіки, які повертаються з курорту.
– А я жінці везу у подарунок літр горілки! – каже один.
– Жінці? Літр горілки?! – дивується другий.
– А що, думаєш, мало буде?
***
– Алло, кохана, а де ти хочеш побувати: на морі чи в лісі?
– Звичайно на морі! А ти що, путівки береш?
– Та ні, вибираю освіжувач повітря для туалету...
***
Солдат підходить до командира:
– Мені у відпустку треба – дружина народити повинна...
Командир відпускає його; через тиждень солдат повертається.
– Ну, Петренко, хто родився – син чи дочка?
– Через дев'ять місяців довідаємося.
***
– Яшо, ми з тобою таки найнещасливіші люди на світі!
– Сарочко, ну чому ти так вважаєш?
– Ми живемо біля моря, нам навіть у відпустку поїхати нікуди!
***
Із заяви:
"Як мене все..." (закреслено)
"Та пішли ви всі..." (закреслено)
"Прошу надати мені чергову відпустку"
***
– У будь-яку подорож я беру з собою талісман, який завжди мене виручає.
– І що це за предмет?
– Кредитна картка зі ста тисячами доларів.
***
Найкрасивіші дівчата з'являються на пляжі в останній день відпустки.
***
Прокидається мужик в санаторії після п'ятиденної пиятики, підходить до дзеркала, дивиться на своє синє опухле обличчя і каже:
– О, як я засмаг! І поправився!
***
В санаторії:
– Дівчина, дозвольте з вами познайомитися?
– На одну ніч? Чи на дві?
– Що ви! Я ж джентльмен. До самого кінця відпустки!
***
– Коханий, ніяк не можу вирішити: який купальник купити – відкритий чи закритий?
– Звичайно, закритий – тільки з дірочками для очей.
***
– Кума, ну як в тебе дочка влаштувалася?
– Чудово! Чоловік любить, шуби купує, на курорти возить...
– А син?
– А синові стерва попалася... То шубу їй купи, то на курорт звози!
***
Зустрічаються двоє:
– Ну, як відпочив?
– Так нудно. Все пристойно, повний сервіс, море, пляж, музеї, екскурсії.
– А у нас пиво, мордобій, бійки, Петро по пояс у гіпсі, Іванка в поліцію забрали.
– Щасливі...
***
Вчора засмагав на міському пляжі. Поруч лежала дівчина без ліфчика. У результаті у мене сильно обгоріла спина, а живіт зовсім не засмаг...
***
Двоє друзів розмовляють:
– Твоя дружина багато говорить?
– Так. Коли ми були у відпустці, у неї навіть язик засмаг!
***
Один уролог каже другому:
– Щойно повернувся з подорожі по Європі. Бачив у Брюсселі "хлопчика, який пісяє". Не справив він на мене враження. Обличчя якесь хворобливе, струмінь слабенький...
– А що ти хотів? Стільки років стоїть голий просто неба. Хронічний простатит!
***
– Маааам! Завтра батьківські збори! Підеш?
– Ні!
– А чому?
– Знаю я ці батьківські збори! Ми краще з тобою на ці гроші в Єгипет з'їздимо!
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