Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок

Настало літо, а ви вже давно хочете кілька вільних днів або відпустку? Щоб ваші будні минали швидко – ми зібрали для вас актуальні анекдоти, які допоможуть з гумором дочекатися омріяного літнього відпочинку!

Кумедні приколи допоможуть вам дочекатися своєї відпустки та пережити робочі будні! Смійтеся та діліться гумором із друзями та колегами!

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Вийшла на роботу після відпустки, відчуваю себе як діти в садочку – хочеться плакати та додому!

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Співробітники офісу сидять, працюють до 10 вечора, а одна мадам йде о 18.00, один день так, другий, третій. Кінець кінцем один співробітник запитує у начальника:

– Чому вона йде в 6, а ми до 10 сидимо?

– Так вона ж у відпустці!

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– Люба, я хочу провести цю відпустку як 20 років тому.

– Але ми одружені тільки 19 років.

– Ось в цьому-то і вся сіль.

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Якщо під час відпустки весь час була хороша погода, то це була не ваша відпустка.

***

У купе поїзда розмовляють два чоловіки, які повертаються з курорту.

– А я жінці везу у подарунок літр горілки! – каже один.

– Жінці? Літр горілки?! – дивується другий.

– А що, думаєш, мало буде?

***

– Алло, кохана, а де ти хочеш побувати: на морі чи в лісі?

– Звичайно на морі! А ти що, путівки береш?

– Та ні, вибираю освіжувач повітря для туалету...

***

Солдат підходить до командира:

– Мені у відпустку треба – дружина народити повинна...

Командир відпускає його; через тиждень солдат повертається.

– Ну, Петренко, хто родився – син чи дочка?

– Через дев'ять місяців довідаємося.

***

– Яшо, ми з тобою таки найнещасливіші люди на світі!

– Сарочко, ну чому ти так вважаєш?

– Ми живемо біля моря, нам навіть у відпустку поїхати нікуди!

***

Із заяви:

"Як мене все..." (закреслено)

"Та пішли ви всі..." (закреслено)

"Прошу надати мені чергову відпустку"

***

– У будь-яку подорож я беру з собою талісман, який завжди мене виручає.

– І що це за предмет?

– Кредитна картка зі ста тисячами доларів.

***

Найкрасивіші дівчата з'являються на пляжі в останній день відпустки.

***

Прокидається мужик в санаторії після п'ятиденної пиятики, підходить до дзеркала, дивиться на своє синє опухле обличчя і каже:

– О, як я засмаг! І поправився!

***

В санаторії:

– Дівчина, дозвольте з вами познайомитися?

– На одну ніч? Чи на дві?

– Що ви! Я ж джентльмен. До самого кінця відпустки!

***

– Коханий, ніяк не можу вирішити: який купальник купити – відкритий чи закритий?

– Звичайно, закритий – тільки з дірочками для очей.

***

– Кума, ну як в тебе дочка влаштувалася?

– Чудово! Чоловік любить, шуби купує, на курорти возить...

– А син?

– А синові стерва попалася... То шубу їй купи, то на курорт звози!

***

Зустрічаються двоє:

– Ну, як відпочив?

– Так нудно. Все пристойно, повний сервіс, море, пляж, музеї, екскурсії.

– А у нас пиво, мордобій, бійки, Петро по пояс у гіпсі, Іванка в поліцію забрали.

– Щасливі...

***

Вчора засмагав на міському пляжі. Поруч лежала дівчина без ліфчика. У результаті у мене сильно обгоріла спина, а живіт зовсім не засмаг...

***

Двоє друзів розмовляють:

– Твоя дружина багато говорить?

– Так. Коли ми були у відпустці, у неї навіть язик засмаг!

***

Один уролог каже другому:

– Щойно повернувся з подорожі по Європі. Бачив у Брюсселі "хлопчика, який пісяє". Не справив він на мене враження. Обличчя якесь хворобливе, струмінь слабенький...

– А що ти хотів? Стільки років стоїть голий просто неба. Хронічний простатит!

***

– Маааам! Завтра батьківські збори! Підеш?

– Ні!

– А чому?

– Знаю я ці батьківські збори! Ми краще з тобою на ці гроші в Єгипет з'їздимо!

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