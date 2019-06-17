Анекдоти про курортний роман: смішні жарти про кохання та секс на відпочинку

Настало літо! Щоб ваші робочі будні минали легко й швидше настав час відпустки – ми зібрали для вас актуальні анекдоти, які допоможуть з гумором дочекатися омріяного літнього відпочинку!

Кумедні приколи та жарти по курортні романи повеселять вас від душі! Тримайте порцію літнього гумору – смійтеся та діліться із друзями та колегами!

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***

Чоловік на курорті познайомився з пані, звертаючись до неї:

– Ви знаєте, з тієї самої хвилини, як я з Вами познайомився, я вже не можу ні пити, ні їсти, ні палити...

– Ви так закохані?

– Так що Ви, просто грошей на це вже не залишається.

***

Курортне знайомство.

У перший день чоловік погладив жінці руку.

У другий день – лікоть.

У третій, коли чоловік наважився зачепити жінку за плече, вона роздратовано сказала:

– Ви що думаєте – я сюди на півроку приїхала?

***

Чоловік їде на курорт один, без дружини.

Через тиждень надсилає їй смс: "Все одно люблю тільки тебе!"

Відповідь дружини: "Та й ти поки найкращий".

***

Молодий чоловік на нудистському пляжі підходить до дівчини:

– Ви мені так подобаєтесь!

– Та вже я бачу...

***

Ох вже ці курортні романи!.. То трусів не дорахуєшся, то зайві додому припреш...

***

Один чоловік показує іншому фотографію, на якій знята група жінок:

– З кожною з них в санаторії я крутив любов.

Другий чоловік, розглядаючи знімок, з жахом бачить на фотографії свою дружину і боязко запитує:

– І з цієї теж?

– Ні, ця виявилася чесною: як з чоловіком приїхала, так з ним і поїхала.

***

Він:

– Мені тебе не вистачає.

Вона:

– Для повного щастя або для рівного рахунку?

***

– Я так люблю неприступних чоловіків.

– І що?

– Я хочу тебе.

– І я тебе.

– А тепер вже не хочу.

– Ну і фіг з тобою.

– А тепер знову хочу.

***

Ранок. Південне приморське місто. Курортний роман. Інтелігентна пара (за 40) прокинувшись, приймає водні процедури. Той етап, коли ще "на Ви", але вже зайнялися сексом. Розмова:

Вона: Мені здається, що за професією Ви – доктор.

Він: Так, дійсно. Чому?

Вона: Перед сексом Ви довго і ретельно мили руки. А за фахом Ви, напевно, анестезіолог. Правильно?

Він: Звідки Ви дізналися?!

Вона: А я так нічого і не відчула.

***

У Таїланді курортний роман закінчився міцної чоловічою дружбою.

***

На питання, чи був у нього курортний роман, він віджартувався:

– Хіба це роман? Так собі, брошура...

***

Плани на літо: почати бігати вранці, сісти на дієту, з'їздити на море, зав'язати курортний роман...

У сенсі, кінець серпня?

***

В санаторії:

– Дівчина, дозвольте з вами познайомитися?

– На одну ніч? Чи на дві?

– Що ви! Я ж джентльмен. До самого кінця відпустки!

***

Гарний курортний роман ви будете пам'ятати все своє життя. Але головне – не лікувати все життя.

***

На питання, чи був у нього курортний роман, він віджартувався:

– Хіба це роман? Так собі, брошура...

***

Дівчина, після чергового невдалого роману, ридає на плечі у подруги, на що та їй каже:

– Така велика, а все ще в казки віриш!

– Ну, я не винна, що мені завжди трапляються хороші казкарі...

***

Ліжко – місце, де відпочивають поодинці й втомлюються вдвох.

***

Його "курортний роман" не тягнув навіть на розповідь.

***

Курортний роман – це спосіб прожити коротке життя за 2 тижні й отримати романтику, пристрасть в концентрованому вигляді. І фауну в інтимному місці.

***

Зараз би той самий курортний роман, Бумбокс "Вахтер" і ночами гуляти удвох уздовж берега, а не ось це ось все.

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