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Анекдоти про курортний роман: смішні жарти про кохання та секс на відпочинку

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кумедні історії про літній роман - фото 1
кумедні історії про літній роман

Настало літо! Щоб ваші робочі будні минали легко й швидше настав час відпустки – ми зібрали для вас актуальні анекдоти, які допоможуть з гумором дочекатися омріяного літнього відпочинку!

Кумедні приколи та жарти по курортні романи повеселять вас від душі! Тримайте порцію літнього гумору – смійтеся та діліться із друзями та колегами!

І ще: Анекдоти про засмагу: найсмішніші жарти про літній загар

***

Чоловік на курорті познайомився з пані, звертаючись до неї:
– Ви знаєте, з тієї самої хвилини, як я з Вами познайомився, я вже не можу ні пити, ні їсти, ні палити...
– Ви так закохані?
– Так що Ви, просто грошей на це вже не залишається.

***

Курортне знайомство.
У перший день чоловік погладив жінці руку.
У другий день – лікоть.
У третій, коли чоловік наважився зачепити жінку за плече, вона роздратовано сказала:
– Ви що думаєте – я сюди на півроку приїхала?

***

Чоловік їде на курорт один, без дружини.
Через тиждень надсилає їй смс: "Все одно люблю тільки тебе!"
Відповідь дружини: "Та й ти поки найкращий".

***

Молодий чоловік на нудистському пляжі підходить до дівчини:
– Ви мені так подобаєтесь!
– Та вже я бачу...

***

Ох вже ці курортні романи!.. То трусів не дорахуєшся, то зайві додому припреш...

Анекдоти про курортний роман: смішні жарти про кохання та секс на відпочинку - фото 334769

***

Один чоловік показує іншому фотографію, на якій знята група жінок:
– З кожною з них в санаторії я крутив любов.
Другий чоловік, розглядаючи знімок, з жахом бачить на фотографії свою дружину і боязко запитує:
– І з цієї теж?
– Ні, ця виявилася чесною: як з чоловіком приїхала, так з ним і поїхала.

***

Він:
– Мені тебе не вистачає.
Вона:
– Для повного щастя або для рівного рахунку?

***

– Я так люблю неприступних чоловіків.
– І що?
– Я хочу тебе.
– І я тебе.
– А тепер вже не хочу.
– Ну і фіг з тобою.
– А тепер знову хочу.

***

Ранок. Південне приморське місто. Курортний роман. Інтелігентна пара (за 40) прокинувшись, приймає водні процедури. Той етап, коли ще "на Ви", але вже зайнялися сексом. Розмова:
Вона: Мені здається, що за професією Ви – доктор.
Він: Так, дійсно. Чому?
Вона: Перед сексом Ви довго і ретельно мили руки. А за фахом Ви, напевно, анестезіолог. Правильно?
Він: Звідки Ви дізналися?!
Вона: А я так нічого і не відчула.

***

У Таїланді курортний роман закінчився міцної чоловічою дружбою.

Анекдоти про курортний роман: смішні жарти про кохання та секс на відпочинку - фото 334768

***

На питання, чи був у нього курортний роман, він віджартувався:
– Хіба це роман? Так собі, брошура...

***

Плани на літо: почати бігати вранці, сісти на дієту, з'їздити на море, зав'язати курортний роман...
У сенсі, кінець серпня?

***

В санаторії:
– Дівчина, дозвольте з вами познайомитися?
– На одну ніч? Чи на дві?
– Що ви! Я ж джентльмен. До самого кінця відпустки!

***

Гарний курортний роман ви будете пам'ятати все своє життя. Але головне – не лікувати все життя.

***

На питання, чи був у нього курортний роман, він віджартувався:
– Хіба це роман? Так собі, брошура...

Анекдоти про курортний роман: смішні жарти про кохання та секс на відпочинку - фото 334767

***

Дівчина, після чергового невдалого роману, ридає на плечі у подруги, на що та їй каже:
– Така велика, а все ще в казки віриш!
– Ну, я не винна, що мені завжди трапляються хороші казкарі...

***

Ліжко – місце, де відпочивають поодинці й втомлюються вдвох.

***

Його "курортний роман" не тягнув навіть на розповідь.

***

Курортний роман – це спосіб прожити коротке життя за 2 тижні й отримати романтику, пристрасть в концентрованому вигляді. І фауну в інтимному місці.

***

Зараз би той самий курортний роман, Бумбокс "Вахтер" і ночами гуляти удвох уздовж берега, а не ось це ось все.

Анекдоти про курортний роман: смішні жарти про кохання та секс на відпочинку - фото 334766

До теми: Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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