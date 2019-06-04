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ТЕСТ: Яка роль Анджеліни Джолі створена для тебе?

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Анджеліні Джолі 44 роки - фото 1
Анджеліні Джолі 44 роки

4 червня Анджеліні Джолі виповнюється 44 роки. На честь дня народження відомої акторки ми підготували для вас цікавий тест. Відповідай на питання та дізнайся, яка ти Анджеліна Джолі!

Анджеліна Джолі за багаторічну роботу в кіноіндустрії встигла перевтілитись у багатьох героїнь, які не залишали байдужими глядачів. Також вона спробувала себе не тільки у ролі акторки. Анжеліна Джолі зняла фільм "Біля моря" у ролі режисерки та сценаристки.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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