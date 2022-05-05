Анджеліна Джолі показала фото з дітьми та з уламком ракети зі Львова

Анджеліна Джолі опублікувала власні кадри з короткого візиту до Львова, на яких жахнула історією про українських дітей та уламки шрапнелі, які стали частиною їх життя.

Відома акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі побувала у Львові та Бориславі, де встигла стати справжньою сенсацією. Хоч рівень уваги до зірки був неймовірно великим, але кілька днів вона нічого не публікувала в соцмережах. Лише після повернення Джолі все ж зробила щемливий допис в інстаграмі про війну та юних українців, які пережили неймовірний жах.

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Акторка показала у серії кадрів "особливий камінь", який став забавкою для однієї з дівчаток. Але це зовсім не те, чим здається для малечі.

Коли я була у Львові кілька днів тому, мені показали "особливий камінь", знайдений маленькою дівчинкою. Дитина, яка натрапила на нього, не розуміла, що камінь, з яким вона грається, насправді був уламком бомби. Він нерівний та важчий, ніж видається. Його блиск і незвичайність, мабуть, і привернули увагу дитини, – почала Джолі.

instagram.com/angelinajolie

instagram.com/angelinajolie

Вона також розповіла про дітей, які потрапили під ракетний обстріл російськими окупантами на вокзалі у Краматорську. Чимало з них отримали поранення і жахливі спогади на все життя.

У багатьох дітей, які пережили вибухи на вокзалі в Краматорську, нещодавно видаляли такі уламки – це важкий та болісний процес. Фрагменти, близькі до життєво важливих органів, були занадто небезпечними для видалення, і вони залишилися всередині деяких дитячих тіл, – розповіла зірка.

instagram.com/angelinajolie

instagram.com/angelinajolie

Анджеліна наголосила, що не бачить сенсу у тому, щоб завдавати такої шкоди дітям, яка виходить за межі фізичної травми до емоційних та психічних проявів травми.

Боротьба за припинення війни, подібної до тієї, яку зазнала Україна, – це гонитва за щоденним зменшенням кількості вбитих, поранених, переміщених та травмованих, – наголосила акторка.

instagram.com/angelinajolie

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