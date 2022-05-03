У мережі продають круасан, який "не доїла" Анджеліна Джолі: ціна вас шокує

30 квітня мережу сколихнув візит голлівудської акторки Анджеліни Джолі до Львова. Зокрема кінозірка відвідала один із місцевих закладів – "Львівські круасани".

Тепер же в інтернеті з'явилося оголошення про продаж того самого круасана, який, за словами автора, не доїла Анджеліна Джолі. Судячи з фото, продають недоїдок на OLX.

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Згідно з описом під знімком, продавець працює прибиральником у тому закладі, куди заходила зірка Голлівуду. За недоїдений круасан він просить мільйон гривень із можливістю торгу.

На сторінці "Львівських круасанів" у Facebook зазначено, що Джолі замовила круасан Royal з лососем та моцареллою".

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