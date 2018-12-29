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Анджеліна Джолі має намір йти в політику

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Джолі зазначила, що завжди буде там, "де потрібна" - фото 1
Джолі зазначила, що завжди буде там, "де потрібна" / RTL.fr

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі не виключила, що може зайнятися політикою.

Про це американська актриса Анджеліна Джолі розповіла в інтерв'ю на радіошоy ВВС.

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На запитання ведучого Джастіна Уебба, чи існує ймовірність того, що актриса коли-небудь піде в політику, Джолі зазначила, що завжди буде там, "де потрібна". "Якби мене запитали 20 років тому, чи піду я в політику, то я б розсміялася. Я завжди кажу, що буду там, де потрібна, але чи потрібна я в політиці. Я можу працювати з урядами, я також можу працювати з військовими, я перебуваю на цікавій позиції і можу багато зробити", – сказала актриса. Нагадаємо, нині Джолі є спецпосланцем ООН у справах біженців.

Анджеліна Джолі має намір йти в політику - фото 298295

Анджеліна Джолі має намір йти в політику - фото 298296

Днями Американські ЗМІ поширили інформацію про роман Анджеліни Джолі і Девіда Бекхема. Як передає анонімне джерело, підступна розлучниця часто пише повідомлення спортсмену і вмовляє його кинути сім'ю.

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Джерело: independent
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