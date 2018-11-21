54-річний Бред Пітт здивував зовнішнім виглядом

Поки 43-річна Анджеліна Джолі весь вільний час присвячує дітям, 54-річний Бред Пітт з головою поринув у роботу.

Бред Пітт встигає не тільки зніматися в новому трилері Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", але і відвідувати світські заходи.

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Актор з'явився на щорічному вечорі Squadona Mission, організованому компанією Breitling в Пекіні. На заході Пітт з'явився в супроводі свого колеги, актора Деніела Ву – саме з ним він із задоволенням і позував для фотографів. Для вечора Бред обрав класичний смокінг з метеликом, в якому виглядав стильно і елегантно.

Незважаючи на невирішені питання з опікою і безперервні судові розгляди, Бред був у піднесеному настрої і постійно посміхався папарацці. Що ж є причиною гарного настрою актора? Нова любов або успіх в кар'єрі? Нам залишається лише здогадуватися!

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