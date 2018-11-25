Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі

Одна з дочок голлівудських зірок Бреда Пітта і Анджеліни Джолі виявилася трансгендером.

Дванадцятирічна Шайло Джолі-Пітт не просто прагне бути схожою на хлопчика, вона вважає себе такою. Про це заявила її зоряна мама.

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Для шанувальників сімейства Анджеліни Джолі і Бреда Пітта давно не таємниця, що їх дочка-підліток тяжіє до хлоп'ячих образів. Шайло стрижеться як хлопчик, одягається як хлопчик, і веде себе абсолютно як хлопчик. Примітно, але відомі батьки абсолютно спокійно ставляться до такого іміджу своєї дочки.

Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі

Так, в бесіді з журналістами актриса на запитання про Шайло заявила: "Вона любить спортивні костюми, також їй подобаються і ділові костюми з краватками. Їй подобається одягатися так. Вона хоче бути хлопчиком. Тому нам і довелося зробити їй коротку стрижку. Вона думає, що вона одна з братів. Ні Бред, ні я не хочемо вказувати їй, як діяти або що відчувати. Вона сама повинна знайти своє місце".

Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі

Але і це ще не все. Західна преса повідомила, що вже протягом довгого часу Шайло приймає гормони і на повному серйозі готується до операції зі зміни статі. Ні Джолі, ні Пітт цю інформацію офіційно ніяк не коментують. Єдине, що вони підкреслюють, це те, що спокійно ставляться до будь-якого бажання своєї дочки.

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