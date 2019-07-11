Android проти Apple: що найчастіше шукають власники гаджетів на OLX

Природно, що власники смартфонів на базі ОС Android та iOS шукали на сайті OLX різні речі. Дізнайтесь, що ж найбільше цікавило користувачів і що вони були готові купити.

У першому півріччі 2019 року на OLX найчастіше шукали велосипед – 806 000 разів або приблизно 4 500 разів на день. Поки користувачі Android прагнули задовольнити базові потреби і намагалися знайти квартиру, роботу та різний одяг, користувачі iOS шукали переважно інші iPhone. Що стосується транспорту, то серед топ-10 запитів у користувачів Android "трактор" і "мотоблок", у iOS – "BMW" і "в розстрочку".

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ТОП-10 запитів на OLX за перше півріччя 2019 року:

Велосипед – 806 000 разів Кросівки – 656 000 разів Квартира – 619 000 разів Робота – 501 000 разів Диван – 450 000 разів iPhone 7 – 360 000 разів Футболка – 348 000 разів Будинок – 325 000 разів Ноутбук – 302 000 раз iPhone – 298 000 разів

Тільки один з трьох користувачів за ці пів року заходив на платформу OLX через ПК. Решта ж здійснювали вхід через додаток – 21% або через мобільну версію – 43%.

Якщо подивитися на рейтинг запитів окремо серед користувачів Android і iOS, схожі вони тільки тим, що і ті, і інші шукають квартиру і диван. У користувачів "яблук" з 10 популярних слів 7 припадає на продукти Apple, також останні пів року любителі iPhone активно шукали IQOS (89 000 разів), який по хайпу обійшов вейп (85 000 запитів).

ТОП-10 запитів користувачів ANDROID і IOS

ANDROID IOS 1 Велосипед iPhone 7 2 Кросівки Airpods 3 Квартира iPhone Х 4 Диван Квартира 5 Робота Apple Watch 6 Сукня iPhone 6 7 Ноутбук IQOS 8 Будинок iPhone 6s 9 Куртка Диван 10 Телефон iPhone

Що шукають власники Android та iOS

Володарі пристроїв на iOS і Android насамперед на OLX у категорії "Транспорт" шукають мотоцикл. Збігаються вони і в інших своїх вподобаннях – наприклад, і ті, і інші намагаються знайти скутер і квадроцикл. Відмінності видно у другій п'ятірці популярних запитів – поки користувачі Android шукають трактор і "Ниву", користувачі на iOS активно вводять в пошуковик платформи "BMW" і "в розстрочку".

У категорії "Електроніка" серед топ-10 запитів у користувачів різних ОС тільки один збіг – обидва хочуть iPhone 7. Володарі "яблук" воліють шукати в цій категорії винятково iPhone. У десятці від Android більш різноманітний список. На першому місці за запитами ноутбук, а в ТОП-3 – телевізор і холодильник. Також у першому півріччі 2019 шукали навушники, пральну машинку та планшет.

У категорії "Мода і стиль", де можна знайти предмети одягу, в iOS-користувачів у десятку вриваються бренди Adidas, Nike, New Balance і Calvin Klein. А ось користувачі Android не конкретизували, який саме одяг хочуть. На платформі вони, схоже, намагаються скласти базовий гардероб: у ТОП-10 пошукових запитів – кросівки, плаття, куртка, спортивний костюм, босоніжки, джинси, туфлі, купальник, футболка і рюкзак.

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