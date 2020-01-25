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Android 11: дата виходу нової операційної системи

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Android 11 - фото 1
Android 11 / rozetked

Google повідомила дату конференції розробників Google I/O, на якій відбудеться презентація Android 11. У компанії заявили, що представлять світу новий 11-й Android в травні цього року. Захід пройде в Каліфорнії.

Захід пройде в Shoreline Amphitheatre в американському місті Маунтін-В'ю в окрузі Санта-Клара штату Каліфорнія з 12 по 14 травня. Цю інформацію розкрив генеральний директор Google Сундар Пічаї на своїй сторінці в Twitter.

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Експерти вважають, що саме тоді і представлять нову версію мобільної операційної системи Android. Фахівці також не виключають, що в травні Google представить не тільки мобільну ОС, але й оновлення для смартфонів Pixel. Також очікується реліз нових програм та інструментів для розробників.

Android 10 презентували 7 травня 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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