Android 11: дата виходу нової операційної системи

Google повідомила дату конференції розробників Google I/O, на якій відбудеться презентація Android 11. У компанії заявили, що представлять світу новий 11-й Android в травні цього року. Захід пройде в Каліфорнії.

Захід пройде в Shoreline Amphitheatre в американському місті Маунтін-В'ю в окрузі Санта-Клара штату Каліфорнія з 12 по 14 травня. Цю інформацію розкрив генеральний директор Google Сундар Пічаї на своїй сторінці в Twitter.

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Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020

Експерти вважають, що саме тоді і представлять нову версію мобільної операційної системи Android. Фахівці також не виключають, що в травні Google представить не тільки мобільну ОС, але й оновлення для смартфонів Pixel. Також очікується реліз нових програм та інструментів для розробників.

Android 10 презентували 7 травня 2019 року.

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