iPhone SE2: дата виходу бюджетного смартфона від Apple

Інсайдери розкрили дату початку масового виробництва бюджетного смартфона від Apple iPhone SE2. А також стала відома дата виходу нового гаджета.

Повідомляється, що iPhone SE2 надійде в масове виробництво в лютому, а вже у березні 2020 року потрапить на прилавки. Збирати смартфон будуть підрядники Apple – компанії Hon Hai Precision Industry, Pegatron і Wistron.

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iPhone SE2

iPhone SE2 стане наступником апарату SE, який був останнім доступним смартфоном в лінійці Apple.

Також повідомляється, що смартфон отримає "зовнішність" iPhone 8, 4,7-дюймовий IPS-екран, кнопку Home з Touch ID. Новинку оснастять чіпом A13, а найпростіша версія iPhone буде коштувати 399 доларів.

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